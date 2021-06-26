Her hafta Cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konukları merak ediliyor. Her hafta birçok ünlü ismi ekrana taşıyan İbo Show'da bu hafta sıra gecesi yapılacak. Peki Bu hafta İbo Show konukları kimler? İşte 26 Haziran İbo Show konukları...

26 HAZİRAN CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW'un bu haftaki konukları Şafak Sezer, Ankaralı Coşkun, Hasan Yılmaz, Hatice, Ömer Faruk Bostan ve Ankaralı Turgut olacak.