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HaberlerSağlık
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26 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika bugünkü Türkiye corona virüs vaka ve hasta sayısı!

Ülkemizde şimdiye dek 3 milyondan fazla vatandaşımızı etkileyen koronavirüs salgınında vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Vatandaşların konuyla ilgili olarak gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da. Merakla beklenen 26 Mart koronavirüs tablosu ise 20:00 sularında erişime açılacak...

26 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika bugünkü Türkiye corona virüs vaka ve hasta sayısı!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 3.120.013'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 30.619 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

26 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

25 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

25 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1790 oldu, 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakasına rastlandı. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalganın başladığını, durumun endişe verici olduğunu söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Avrupa'da aşı üretimini artırmak ve bunların üye ülkelere dağıtımını geliştirmek kesinlikle hayati önem taşıyor. Bu bizim ana önceliğimiz" ifadesini kullandı

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilen ülke Meksika'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini aştı

Çin'in günlük koronavirüs aşısı üretiminin 5 milyona doza ulaştığı aktarıldı

Tunus, Çin'den 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teslim aldı.

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