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        Haberler Bilgi Gündem 26 Mart ne günü? 26 Mart'ta ne oldu, anlamı ne? 26 Mart tarihinde yaşanan olaylar neler?

        26 Mart ne günü? 26 Mart'ta ne oldu, anlamı ne?

        "26 Mart ne günü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 26 Mart'ta ne oldu? İşte 26 Mart'ta tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 00:03 Güncelleme: 26.03.2025 - 00:03
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        Tarih boyunca 26 Mart, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. İşte 26 Mart’ta meydana gelen dikkat çekici olaylar...

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        26 MART NE GÜNÜ?

        1583 - İngiltere'nin Osmanlı topraklarındaki ilk Elçisi, William Harborne İstanbul'a ulaştı.

        1636 - Hollanda'da Utrecht Üniversitesi kuruldu.

        1812 - Venezuela'nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle tahrip oldu.

        1821 - Seyyid Ali Paşa, Sadrazamlıktan alınarak yerine Benderli Ali Paşa atandı.

        1913 - Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı.

        1915 - I. Dünya Savaşı: Birinci Gazze Muharebesi gerçekleşti.

        1917 - I. Dünya Savaşı: Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında görev yapmak üzere Osmanlı 15. Kolordusu'nun teşkili.

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        1931 - Türkiye'de Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle; okka, endaze gibi eski ölçülerin yerine gram, metre, litre gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.

        1934 - Birleşik Krallık'ta ilk kez motorlu taşıt kullanacaklara, şoförlük sınavından geçme zorunluluğu getirildi.

        1942 - Naziler, Yahudileri Polonya'daki Auschwitz Kampı'na götürmeye başladı.

        1971 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası'yla istifa eden Süleyman Demirel'in yerine atanan Nihat Erim'in kabinesini onayladı.

        1971 - İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57'nci ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin, Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.

        1971 - Doğu Pakistan, Bangladeş'in oluşumuna yönelik olarak Pakistan'dan bağımsızlığını ilan etti.

        1979 - Enver Sedat, Menahem Begin ve Jimmy Carter, Washington'da İsrail-Mısır Barış Antlaşmasını imzaladılar.

        1995 - Şengen Antlaşması yürürlüğe girdi.

        1996 - Uluslararası Para Fonu, Rusya'ya 10.2 milyar USD kredi verilmesini onayladı.

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        1999 - Melissa virüsü, tüm dünyada e-posta sistemlerini etkiledi.

        1999 - Michigan'da bir Mahkeme Jürisi, Dr. Jack Kevorkian'ı ölümcül bir hastayı iğne yaparak öldürmekten (ötanazi) suçlu buldu.

        2000 - Rusya'da yapılan seçimler sonucunda, Vladimir Putin Başkan oldu.

        2002 - TBMM Genel Kurulunda, AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan ve sekiz yasada değişiklik yapan dokuz maddelik yasa tasarısı kabul edildi.

        2002 - İsrail'de Uluslararası Geçici Mevcudiyet'e ait araca düzenlenen saldırıda, Türk Binbaşı Cengiz Toytunç öldü, Yüzbaşı Hüseyin Özarslan yaralandı.

        2005 - Doctor Who dizisinin günümüz serisi, BBC Kanalında yayına girdi.

        2006 - İskoçya'da kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.

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