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26 Mayıs reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekrana kilitledi!

26 Mayıs reyting sonuçları Cuma gününe ait reyting sonuçlarını merak eden televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hemen belirtelim ki Kızılcık Şerbeti her Cuma olduğu gibi bu hafta da yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki, dün ekrana gelen yapımlardan hangisi reyting birincisi oldu? İşte 26 Mayıs reyting sonuçları...

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  • 26 Mayıs reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekrana kilitledi! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları reyting sonuçları belli oldu mu?

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe ait reyting sonuçları heyecanla bekleniyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara kilitlerken düne ilişkin reyting sonuçları ise açıklandı. Peki, dün ekrana gelen yapımlardan hangisi reyting birincisi oldu? Henüz sonuçlar açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

    İşte 26 Mayıs reyting sonuçları:
  • 26 Mayıs reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekrana kilitledi! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları reyting sonuçları belli oldu mu?

    26 MAYIS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI                               
  • 26 Mayıs reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekrana kilitledi! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları reyting sonuçları belli oldu mu?

    26 MAYIS AB REYTİNG SONUÇLARI

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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