Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe ait reyting sonuçları heyecanla bekleniyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara kilitlerken düne ilişkin reyting sonuçları ise açıklandı. Peki, dün ekrana gelen yapımlardan hangisi reyting birincisi oldu? Henüz sonuçlar açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

İşte 26 Mayıs reyting sonuçları: