26 Nisan bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla takip ettiği 26 Nisan maç programı belli oldu. Avrupa'nın önde gelen liglerinden Türkiye'deki kritik karşılaşmalara kadar birçok önemli mücadele bugün sahne alacak. Şampiyonluk yarışı, kümede kalma mücadelesi ve derbi heyecanı günün öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, taraftarlar maç saatleri ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi takımlar sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 26 Nisan günün maç programı ve detaylar…
26 Nisan Pazar günü futbol dünyasında tempo zirveye çıkıyor. Hem Avrupa liglerinde hem de yerel organizasyonlarda oynanacak kritik karşılaşmalar, gün boyu sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelelerin yanı sıra Galatasaray- Fenerbahçe derbisi günün en dikkat çeken maçı olarak öne çıkıyor. Futbol tutkunları ise “Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Nisan maç takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar…
26 NİSAN 2026 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI
SÜPER LİG
20:00 | Galatasaray - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
14:30 | Gençlerbirliği - Kocaelispor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig Maçları (TRT Spor / beIN Max)
16:00 | Sakaryaspor - Yeni Çorumspor
16:00 | Amedspor - Bodrum FK
16:00 | Erzurumspor - Bandırmaspor
16:00 | Pendikspor - Boluspor
16:00 | Keçiörengücü - Manisa FK
İspanya - La Liga (S Sport / S Sport Plus)
15:00 | Rayo Vallecano - Real Sociedad
17:15 | Real Oviedo - Elche CF
19:30 | CA Osasuna - Sevilla
22:00 | Villarreal - Celta Vigo
İtalya - Serie A (S Sport 2, S Sport Plus)
13:30 | Fiorentina - Sassuolo
16:00 | Genoa - Como
19:00 | Torino - Inter
21:45 | AC Milan - Juventus
Almanya - Bundesliga (Tivibu Spor / S Sport Plus)
16:30 | Stuttgart - Werder Bremen
18:30 | Borussia Dortmund - Freiburg
Fransa - Ligue 1 (beIN Sports)
18:15 | Stade Rennais - Nantes
21:45 | Marsilya - OGC Nice