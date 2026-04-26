        Haberler Bilgi Spor 26 Nisan bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

        26 Nisan bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda?

        Futbolseverlerin merakla takip ettiği 26 Nisan maç programı belli oldu. Avrupa'nın önde gelen liglerinden Türkiye'deki kritik karşılaşmalara kadar birçok önemli mücadele bugün sahne alacak. Şampiyonluk yarışı, kümede kalma mücadelesi ve derbi heyecanı günün öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, taraftarlar maç saatleri ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi takımlar sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 26 Nisan günün maç programı ve detaylar…

        26 Nisan 2026 - 10:28
        26 Nisan Pazar günü futbol dünyasında tempo zirveye çıkıyor. Hem Avrupa liglerinde hem de yerel organizasyonlarda oynanacak kritik karşılaşmalar, gün boyu sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelelerin yanı sıra Galatasaray- Fenerbahçe derbisi günün en dikkat çeken maçı olarak öne çıkıyor. Futbol tutkunları ise “Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Nisan maç takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar…

        26 NİSAN 2026 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI

        SÜPER LİG

        20:00 | Galatasaray - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        14:30 | Gençlerbirliği - Kocaelispor (beIN Sports 1)

        Trendyol 1. Lig Maçları (TRT Spor / beIN Max)

        16:00 | Sakaryaspor - Yeni Çorumspor

        16:00 | Amedspor - Bodrum FK

        16:00 | Erzurumspor - Bandırmaspor

        16:00 | Pendikspor - Boluspor

        16:00 | Keçiörengücü - Manisa FK

        İspanya - La Liga (S Sport / S Sport Plus)

        15:00 | Rayo Vallecano - Real Sociedad

        17:15 | Real Oviedo - Elche CF

        19:30 | CA Osasuna - Sevilla

        22:00 | Villarreal - Celta Vigo

        İtalya - Serie A (S Sport 2, S Sport Plus)

        13:30 | Fiorentina - Sassuolo

        16:00 | Genoa - Como

        19:00 | Torino - Inter

        21:45 | AC Milan - Juventus

        Almanya - Bundesliga (Tivibu Spor / S Sport Plus)

        16:30 | Stuttgart - Werder Bremen

        18:30 | Borussia Dortmund - Freiburg

        Fransa - Ligue 1 (beIN Sports)

        18:15 | Stade Rennais - Nantes

        21:45 | Marsilya - OGC Nice

