Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 4.629.969'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 38.358 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

26 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

25 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

25 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı olan kişilerde az sayıda “kalp kası iltihabı” (Miyokardit) görüldüğü ifade edilerek, vakaların incelendiği ve henüz bir sonuca varılmadığı ifade edildi.

Hindistan’da son 24 saat içerisinde 349 bin 313 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle yeni rekor kayıtlara geçerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüsün ülkeyi sarstığını söyledi.