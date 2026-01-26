Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. Bu sebeple 26 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ulusal kanalların akşam kuşağında yayınlayacağı dizi, film, yarışma ve program gibi yapımlar sorgulanıyor. Bilindiği gibi Pazartesi günleri Kanal D’de Uzak Şehir dizisi oluyor. İşte 26 Ocak 2026 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile bugün ekrana gelecek yapımların listesi.