        Haberler Bilgi Magazin 26 OCAK 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        26 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

        İzleyiciler her gün olduğu gibi bugün de ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin en çok izlenenen kanalları 26 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı listelerini yayınladı. Buna göre bugün ulusal kanallarda birbirinden farklı türde diziler, filmler ve programlar seyirciyle buluşacak. İşte, 26 Ocak 2026 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek yapımlar...

        Giriş: 26.01.2026 - 13:13 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:13
        1

        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. Bu sebeple 26 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ulusal kanalların akşam kuşağında yayınlayacağı dizi, film, yarışma ve program gibi yapımlar sorgulanıyor. Bilindiği gibi Pazartesi günleri Kanal D’de Uzak Şehir dizisi oluyor. İşte 26 Ocak 2026 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile bugün ekrana gelecek yapımların listesi.

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        23:20 Kardeşim Benim 2

        01:40 Benim Adım Feridun

        03:40 Bir Gece Masalı

        05:30 Aldatmak

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kod Adı: Olympus

        22:30 Organize İşler

        00:15 Rüya Gibi

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Otel Transilvanya 4: Transformanya

        21:45 Otel Transilvanya 4: Transformanya

        23:30 Sahipsizler

        02:00 Aramızda Kalsın

        04:00 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Vefa Sultan

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:00 Sahtekarlar

        02:15 Çifte Milyon

        04:15 Şevkat Yerimdar

        05:30 Ruhun Duymaz

        06:00 Son Yaz

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş ile Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
