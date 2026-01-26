26 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
İzleyiciler her gün olduğu gibi bugün de ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin en çok izlenenen kanalları 26 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı listelerini yayınladı. Buna göre bugün ulusal kanallarda birbirinden farklı türde diziler, filmler ve programlar seyirciyle buluşacak. İşte, 26 Ocak 2026 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek yapımlar...
Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. Bu sebeple 26 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ulusal kanalların akşam kuşağında yayınlayacağı dizi, film, yarışma ve program gibi yapımlar sorgulanıyor. Bilindiği gibi Pazartesi günleri Kanal D’de Uzak Şehir dizisi oluyor. İşte 26 Ocak 2026 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile bugün ekrana gelecek yapımların listesi.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
23:20 Kardeşim Benim 2
01:40 Benim Adım Feridun
03:40 Bir Gece Masalı
05:30 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kod Adı: Olympus
22:30 Organize İşler
00:15 Rüya Gibi
03:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Otel Transilvanya 4: Transformanya
21:45 Otel Transilvanya 4: Transformanya
23:30 Sahipsizler
02:00 Aramızda Kalsın
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Vefa Sultan
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:00 Sahtekarlar
02:15 Çifte Milyon
04:15 Şevkat Yerimdar
05:30 Ruhun Duymaz
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş ile Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
26 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ