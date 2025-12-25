27-28 ARALIK 2025 İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta sonu hava yağmurlu olacak. 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağması bekleniyor.

Sıcaklıklar 27 Aralık Cumartesi günü 4-7 derece arasında seyrederken, 28 Aralık Pazar günü ise 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.