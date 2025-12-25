Meteorolojiden hafta sonu yağış uyarısı! 27-28 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27-28 Aralık hafta sonu için yağış uyarısı yaptı. Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte hafta sonu yağışların artması bekleniyor. Bu kapsamda "İstanbul, Ankara, İzmir'de hafta sonu yağış olacak mı, hava durumu nasıl, kar yağacak mı?" sorularının cevabı haberimizde. İşte 27-28 Aralık 2025 hava durumu hakkında detaylar...
Meteorolojiden 27-28 Aralık hafta sonu için yağış uyarısı geldi. Yurt genelinde Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağması bekleniyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl, İstanbul'da kar yağacak mı, hangi şehirlerde yağış olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji hava durumu tahminleri haberimizde...
METEOROLOJİDEN HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 27-28 Aralık hafta sonu Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu geneli ile Marmara’nın yükseklerinde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
İç Anadolu’da 27 Aralık Cumartesi günü Ankara, Eskişehir, Bursa, Bolu, Düzce, Kastamonu, Bartın, Zonguldak gibi illerde kar yağması bekleniyor.
Karadeniz’in iç kesimlerinde ise 27 Aralık Cumartesi - 2 Ocak Cuma günleri arasında beklenen kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklığı 6-7 derece düşecek.
YURT GENELİNDE SOĞUK HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Meteoroloji tahminlerine göre, 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında sıcaklıkların İstanbul'da 0, Ankara’da -3, İzmir’de 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.
27-28 ARALIK 2025 İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da hafta sonu hava yağmurlu olacak. 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağması bekleniyor.
Sıcaklıklar 27 Aralık Cumartesi günü 4-7 derece arasında seyrederken, 28 Aralık Pazar günü ise 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.
27-28 ARALIK 2025 ANKARA HAVA DURUMU
Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da 27-28 Aralık hafta sonu kar yağması bekleniyor.
Sıcaklıklar 27 Aralık Cumartesi günü 0 dereceye gerilerken, 28 Aralık Pazar günü ise sıfırın altında -3 derece olacağı tahmin ediliyor.
27-28 ARALIK 2025 İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de hafta sonu herhangi bir yağış beklenmiyor. Bu kapsamda sıcaklıkların gündüz 10 derece, gece ise 1-5 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.