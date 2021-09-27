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Haberler Sağlık
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27 Eylül koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri devam ediyor. Vaka sayısının hala 20 binli rakamların üzerinde devam etmesi nedeniyle vatandaşlar günbegün tabloları merak ediyor. Günün koronavirüs tablosu ise 20:00 sularında belli olacak...

27 Eylül koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Korona vaka sayısı 27 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre ise vaka sayıları son bir yaın genelinde olduğu gibi 20 binin üzerinde geldi. Ancak vefat sayıları Cumartesi gününe göre 35 artarak 228'e ulaştı. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 27 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 27 Eylül Pazartesi günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

26 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

Türkiye'de 26 Eylül tarihi itibariyle son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 875 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." dedi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 198 bin 481 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

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