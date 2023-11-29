İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi.

Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünün ikinci ve son senesinde festival, yine izleyicilerine yeni ufuklar açan, heyecan verici, dopdolu ve hafızalarda yer eden bir program sundu.

19 tiyatro, performans ve dans gösterisinin yer aldığı festival programında Türkiye’den 11; Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İrlanda ve Yunanistan’dan toplam 8 yapım izleyiciyle buluştu. Kapanış oyunu İstanbul Mon Amour I Beyoğlu ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivale özel tasarlandı.

REKLAM

25 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ve açılışını Pina Bausch’un başyapıtı Café Müller’le yapan 27. İstanbul Tiyatro Festivali programı özellikle sahneleme türleri ve biçimlerinin çeşitliliğiyle dikkat çekti.

Festivalin yerli yapımlarında Türkiye tiyatrosundan genç kuşak yazarlar, yönetmenler ve oyuncular ile özgün ve yeni metinler öne çıkarken Ercan Kesal, Nesrin Kazankaya, Bülent Emin Yarar, Okan Bayülgen, Deniz Türkali, Meral Çetinkaya’nın da aralarında olduğu pek çok deneyimli oyuncu da bu yıl festival sahnesinde izleyicilerle buluştu.

Festival, gösterilerin yanı sıra izleyicilere ücretsiz çeşitli yan etkinlikler de sundu. Familie Flöz’ün Mask Oyunculuğu ve Uppercut Dans Tiyatrosu ile Hareket Etmek başlıklı atölyeler Hope Alkazar’da gerçekleştirildi.

İKSV Alt Kat ise festival kapsamında çocuklara özel Masal Atölyesi: Masal Matitas etkinliğini düzenledi. Hikâye anlatıcısı Candan Çalışkan’ın yürüttüğü atölyelere, 3-8 yaş arası 60’ın üzerinde çocuk katıldı.

REKLAM

28. İstanbul Tiyatro Festivali yeni küratörüyle 2024 sonbaharında düzenlenecek.

FESTİVALİN ONUR ÖDÜLÜ MEHMET BİRKİYE'YE SUNULDU

27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Mehmet Birkiye’ye sunuldu. Kariyeri boyunca 40’a yakın tiyatro oyununda ve çeşitli sinema-TV projelerinde yer alan, hem oyuncu hem de yönetmen olarak çok sayıda tiyatro ödülüne değer bulunan Mehmet Birkiye, İstanbul Tiyatro Festivali'ne yakın zamanda 2021'de Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda yönettiği Vişne Bahçesi ve 2022'de Tiyatro Gerçek yapımı III. Richard: Niçin Yaptım ile konuk olmuştu.

FESTİVAL DEPREM BÖLGESİNDEN KONUKLAR AĞIRLADI

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü desteğiyle üretilen, Semih Ali Aksoy’un yazıp yönettiği, festivalin deprem bölgesinden konuğu Kabuk, festivalin minik izleyicileriyle buluştu. İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile de desteklenen, Atta Festival yapımı oyun, Alan Kadıköy’de sahnelendi. Prömiyerini Adana’da yapan Kabuk, festivalden önce Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Malatya’da sahnelendi. Yıl boyunca deprem bölgesinde ve tüm Türkiye’de sahnelenmeye devam edecek.

Festivalin Adana’dan konuğu, Canan Günaştı’nın yönettiği Birileri | Velda, Kerim, İpek, Alan Kadıköy’de izleyiciyle buluştu.