27 Kasım-3 Aralık haftasında AKM

İşte Atatürk Kültür Merkezi'nde, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDT İstanbul, beş parçadan oluşan ‘Dans Adrenalin’ adlı programıyla 2023-24 sanat sezonuna başlıyor. Programda; önceki sezonlarda MDT İstanbul ile çalışmış Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in yeni parçası “Seni Görüyorum”, MDT İstanbul sanatçılarından Alper Marangoz’un yeni çalışması “Bahar” ve değişen kastıyla tekrar sergilenecek olan “Koz” adlı çalışma, topluluğun yeni koreograflarından Ferhat Güneş’in pandemi dönemi çalışması “RE-Side” adlı kısa filmin sahne uyarlaması olan “RESIDE/Düşler 3 Kere Görülmeli” ve tanınmış birçok dans topluluğunun koreograflığını sürdüren, aynı zamanda geçmiş sezonlarda MDT İstanbul’un “Akdeniz” adlı gecesinde “Mantra” koreografisiyle yer alan İhsan Rüstem’in “Anikka” adlı yeni çalışması yer alıyor. Işık tasarımını Taner Aydın’ın, kostüm ve dekor tasarımını Olcay Engin Kaymaz’ın üstlendiği Dans Adrenalin, 28 Kasım’ın ardından 12 Aralık’ta yeniden AKM Tiyatro Salonunda seyirciyle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği “Don Giovanni” Operası, 30 Kasım 2023 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda prömiyer yapıyor. Avusturyalı müzik dehası, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği “Don Giovanni” operası, opera literatürünün başyapıtları arasında üst sıralarda kendine yer bulmuştur. Öyle ki Richard Wagner, Don Giovanni'nin eserinin "tüm operaların operası" olduğunu iddia etmiştir. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilebilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğmuştur. Opera, kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, çapkın bir İspanyol asilzade olan Don Giovanni adındaki efsanevi karakterin maceralarını anlatmaktadır. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayet işleyene kadar… Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. Eserin koro şefi ise Volkan Akkoç.

Ali Poyrazoğlu ve Güneş Berberoğlu’nun canlandırdığı, işlerinde çok başarılı, eğitim almış bir cerrahla bir mimarın tıkanmış evliliklerinden yola çıkarak sevgiyi tazelemenin yolları üstüne düşünen güldürü “Bir Yastıkta” AKM Tiyatro Salonu’nda 1 Aralık Cuma günü saat 20.00’de izleyici ile buluşacak. Bir yastıkta kocamak için yola çıkan çiftin, evlilik tökezleyince yollarını ayırıp sonra yeniden bir araya gelmelerinin öyküsünü anlatıyor. “İnsan sevdiğinden uzakta kafasının içinde bomboş bir ev taşır. Her gün biraz daha yalnız. Her gün biraz daha ölüme yakın. Biz en zor şeyi başardık. Birbirimizi affettik sözleriyle dikkat çeken “Bir Yastıkta” aşkın matematiği üstüne seyircilerle birlikte düşünen bir oyun.

GISELLE // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU// 2 ARALIK CUMARTESİ 20:00

AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sezon başından beri dikkat çeken Giselle; 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de yeniden sahneye taşınıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 2023-24 sanat sezonunda sahneye koyduğu; konusunun büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alındığı Giselle, Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803-1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle, kırsal yaşam biçimi ile olağan dışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurguluyor. İlk kez 28 Haziran 1841'de Paris'teki Salle Le Peletier’de bulunan Ballet du Théâtre de l’Académie Royale de Musique’de sahnelenen, doğaüstü ögelerle dolu olan Giselle balesi, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona ‘’Loys’’ adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle’e delicesine âşık olan Kont Albrecht’in trajik ve romantik hikâyesini konu alıyor. Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen Giselle; tüm bu ‘imkânsız aşk’, ‘zengin erkek – fakir kız’ gibi dramatik konuları ve ikinci perdede gerçek dışı, fantastik olayları anlatırken gerek koreografide gerekse görsellikle seçilen estetik dil sayesinde, romantik balenin baş yapıtlarından biri haline geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu yıl yeniden repertuvarında yer verdiği Giselle balesini Zeynep Sunal Öngün sahneye koyuyor.

AÇIK YAPIT SERGİ// ZEYNEP BULUT// AKM ÖNÜ // 10 ARALIK

Melek Zeynep Bulut’un performatif, deneysel bir mekân kurgusu olan, uluslararası ödüllü “Açık Yapıt” eseri; Türkiye’de ilk kez Atatürk Kültür Merkezi’nde sergileniyor. 10 Aralık’a dek ziyaret edilebilecek “Açık Yapıt”, temelindeki aidiyet ve kent vurgusunu temel alarak, dünyaya aidiyetimizi sorgulayan, yer yer sıkışık, yer yer eğreti bir teatral anıt olarak olarak ziyaretçilerle buluşuyor. Açık Yapıt; tanımların anlamını yitirdiği, sınırların bulanıklaştığı günümüzde tiyatral bir anıt, tüm zamanlara bir soru işareti olarak sembolleşiyor.