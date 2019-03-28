MPİ 27 Mart Sayısal Loto sonuçları dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan merkez binasında çekiliş yapıldı. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.45'te çekiliş yapılıyor. İşte 27 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

27 MART MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI : 3 - 9 - 20 - 35 - 38 - 44

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.527.396,28 TL 5 bilen kişi sayısı : 94 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.542,00 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.497 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 71,80 TL 3 bilen kişi sayısı : 81.451 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,10 TL

Sayısal Loto oyununun 1204'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 527 bin 396 lira 28 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 94 kişi 4 bin 542 lira, 4 bilen 4 bin 497 kişi 71 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 81 bin 451 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 653 bin 938 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 59 bin 430 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 592 bin 810 lira 49 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

MPİ 23 MART (GEÇEN HAFTA) SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 9 - 15 - 18 - 41 - 47