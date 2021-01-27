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HaberlerSağlık
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27 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 27 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

27 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.442.350'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 25.344 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

27 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

26 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

26 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 100 milyon 10 bin 10'a yükseldi.

ABD, 25 milyon 734 bin 127 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 677 bin 710 ile Hindistan, 8 milyon 850 bin 135 ile Brezilya, 3 milyon 738 bin 690 ile Rusya, 3 milyon 669 bin 658 ile İngiltere, 3 milyon 57 bin 857 ile Fransa, 2 milyon 633 bin 185 ile İspanya, 2 milyon 475 bin 372 ile İtalya, 2 milyon 435 bin 247 ile Türkiye, 2 milyon 152 bin 2 ile Almanya, 2 milyon 15 bin 485 ile Kolombiya, 1 milyon 867 bin 223 ile Arjantin, 1 milyon 763 bin 219 ile Meksika, 1 milyon 478 bin 119 ile Polonya, 1 milyon 412 bin 986 ile Güney Afrika, 1 milyon 379 bin 286 ile İran, 1 milyon 194 bin 328 ile Ukrayna ve 1 milyon 99 bin 13 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 144 bin 141 kişi yaşamını yitirdi, 72 milyon 12 bin 172 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 851 bin 823 hasta tedavi altında bulunuyor.

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar oldu.

İlk başta Çin ve çevresini etkileyen "epidemi" (yerel veya bölgesel salgın) olarak algılanan Kovid-19, sonraki günlerde sınırları aşıp halk sağlığını dünya çapında tehdit eden "pandemiye" (küresel salgın) dönüştü.

Hastalık, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldü.

Sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurdu. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen yeni bir virüsün sebep olduğu anlaşılacaktı.

DSÖ, 7 Ocak 2020'de gizemli hastalığın "yeni tip bir koronavirüsten" kaynaklandığını açıkladı.

Yarasalardaki bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış hali olduğu düşünülen bu koronavirüse "2019-nCov" adı verildi.

Örgüt, 30 Ocak 2020'de Kovid-19 nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti, 11 Şubat 2020'de de yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adı verildiğini duyurdu.

Sonraki günlerde dünya virüsle ilgili gelişmelere kilitlendi, salgının kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler tüm ülkelerin ana gündemi oldu.

Salgın halen dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Dünya genelinde günlük vaka sayısı 8 Ocak'ta 842 bin 872'ye ulaşarak "tepe noktasını" gördü. Son 7 günde ortalama 588 bin 481 vaka tespit edildi.

Dünya genelinde günlük can kaybı sayısı 20 Ocak'ta 17 bin 490'a çıkarak "tepe noktasına" ulaştı. Son 7 günde ortalama 13 bin 172 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dünya genelindeki vaka sayısı 2 Nisan 2020'de 1 milyonu, 20 Mayıs 2020'de 5 milyonu, 27 Haziran 2020'de 10 milyonu, 27 Ağustos 2020'de 25 milyonu, 7 Kasım 2020'de 50 milyonu, 17 Aralık 2020'de 75 milyonu aşmıştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 Eylül 2020'de 1 milyona, 14 Ocak'ta ise 2 milyona ulaşmıştı.

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