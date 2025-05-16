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        Haberler Gündem 3. Sayfa 28 ilde 72 gözaltı var! 65 milyon TL'lik vurgun! | Son dakika haberleri

        28 ilde 72 gözaltı var! 65 milyon TL'lik vurgun! 500 milyon doları yurt dışına kaçırmışlar!

        Sosyal medya platformları üzerinden sahte yatırım reklamlarıyla 65 milyon liralık dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardıkları ortaya çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:01
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        28 ilde 72 gözaltı var! 65 milyon TL'lik vurgun!
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        Şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle yapay zekâ destekli sahte yatırım siteleri kurarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin çağrı merkezlerini andıran yapılar kurarak açık hat ve VoIP sistemleri üzerinden mağdurlarla iletişime geçtiği, dijital ve psikolojik manipülasyonla yönlendirme yaptığı tespit edildi.

        BÜYÜK KAZANÇ VAADİNDE BULUNDULAR

        DHA'daki habere göre düşük meblağlarla başlatılan yatırım süreçlerinde mağdurların kısa sürede büyük kazanç elde edeceklerine inandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına para aktarmaya yönlendirildiği belirlendi.

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        500 MİLYON DOLARI YURT DIŞINA AKTARMIŞLAR

        Bu yöntemle yalnızca 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Yapılan finansal analizlerde ise şüphelilerin, sadece bireysel hesaplar değil, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardıkları ortaya çıkarıldı.

        72 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 72 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 21 bin 100 dolar, 138 bin lira, 2 tabanca, 86 fişek ile çok sayıda altın takı ele geçirildi.

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        #dolandırıcılık
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