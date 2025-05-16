28 ilde 72 gözaltı var! 65 milyon TL'lik vurgun!

Şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle yapay zekâ destekli sahte yatırım siteleri kurarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin çağrı merkezlerini andıran yapılar kurarak açık hat ve VoIP sistemleri üzerinden mağdurlarla iletişime geçtiği, dijital ve psikolojik manipülasyonla yönlendirme yaptığı tespit edildi.

BÜYÜK KAZANÇ VAADİNDE BULUNDULAR DHA'daki habere göre düşük meblağlarla başlatılan yatırım süreçlerinde mağdurların kısa sürede büyük kazanç elde edeceklerine inandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına para aktarmaya yönlendirildiği belirlendi. REKLAM

500 MİLYON DOLARI YURT DIŞINA AKTARMIŞLAR Bu yöntemle yalnızca 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Yapılan finansal analizlerde ise şüphelilerin, sadece bireysel hesaplar değil, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardıkları ortaya çıkarıldı.