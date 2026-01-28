Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 28 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var, Manchester City-GS maçı hangi kanalda? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Now TV, TV8 yayın akışı

        28 Ocak 2026 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, Manchester City-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        28 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, bugün de gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sabahları gündüz kuşağı programları ve dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelirken; akşamları birbirinden farklı türde diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak. Ayrıca futbolseverler Manchester City-Galatasaray maçını canlı olarak takip edebilecek. İşte 28 Ocak Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 12:21 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        28 Ocak Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere dopdulu bir yayın akışı sunuyor. Gündüz ve öğle kuşağında birçok program ekrana gelirken, dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler ve yarışmalar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam edecekken, futbolseverler Manchester City-Galatasaray maçını canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. İşte 28 Ocak 2026 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Arka Sokaklar

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:15 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Çizmeli Kedi: Son Dilek

        21:45 Maç Önü

        23:00 Manchester City-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        01:00 Maç Sonu

        01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Eyyvah Eyvah 3

        22:30 Yıldızlar Da Kayar

        00:30 Veliaht

        03:00 Rüya Gibi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Alemde Bir Gece

        02:00 Alemde Bir Gece

        03:30 Aramızda Kalsın

        04:30 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 ABİ

        03:15 Bir Gece Masalı

        05:45 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        22:15 Yeraltı

        00:45 Kıskanmak

        03:30 Şevkat Yerimdar

        05:00 Yasak Elma

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        28 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?