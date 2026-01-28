28 Ocak 2026 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, Manchester City-Galatasaray maçı hangi kanalda?
28 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, bugün de gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sabahları gündüz kuşağı programları ve dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelirken; akşamları birbirinden farklı türde diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak. Ayrıca futbolseverler Manchester City-Galatasaray maçını canlı olarak takip edebilecek. İşte 28 Ocak Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:15 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çizmeli Kedi: Son Dilek
21:45 Maç Önü
23:00 Manchester City-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
01:00 Maç Sonu
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eyyvah Eyvah 3
22:30 Yıldızlar Da Kayar
00:30 Veliaht
03:00 Rüya Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Alemde Bir Gece
02:00 Alemde Bir Gece
03:30 Aramızda Kalsın
04:30 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 ABİ
03:15 Bir Gece Masalı
05:45 Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
22:15 Yeraltı
00:45 Kıskanmak
03:30 Şevkat Yerimdar
05:00 Yasak Elma
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
