Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 2.693.164'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle ise 28.503 vatandaşımız hayatını kaybetti.

28 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

27 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

27 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 193 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 503’e yükseldi. Toplamda 33 milyon 65 bin 377 test yapıldı. Bugün yapılan 125 bin 716 testten, 9 bin 193 yeni vaka sayısı, 621 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 693 bin 164, bugün iyileşen 8 bin 938 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 565 bin 723’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 187 olduğu açıklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 114 milyon 190 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 532 bini, iyileşenlerin sayısı 89 milyon 693 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 140 bine, Hindistan'da 11 milyon 94 bine, Brezilya'da 10 milyon 457 bine ve Rusya'da 4 milyon 234 bine ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın salgına karşı istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar paneli, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşının acil durum kullanımına yeşil ışık yaktı.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNtech ile ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği aşının 585 bin dozu, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ne ulaştı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Kadızade Haşimi, başkent Tahran yakınlarındaki Kazvin eyaletinde Kovid-19'un İran varyantının ortaya çıktığına dair kanıtlar olduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki vaka sayılarının artacağına inandığını söyleyerek, halka ve sağlık kurumlarına "kendilerini fırtınaya hazırlamaları" çağrısında bulundu.

Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Slovenya'da Kovid-19'un Güney Afrika'da görülen türüne rastlandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, artan vaka sayıları nedeniyle liseler dışındaki okul ve üniversitelerin yeniden iki haftalığına kapatıldığını duyurdu.

Mısır Evkaf Bakanlığı, salgın süresince cuma namazının kılınması kararlaştırılan camilerde ramazan boyunca teravihe de izin verileceğini açıkladı.

Japonya'da düzenlenen ankette 65 yaş üstü kişilerin yüzde 43'ünün aşı konusunda kararsız oldukları belirlendi.

Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen aşıların ilk sevkiyatı Malezya'ya ulaştı.

Kolombiya'da 28 Şubat'ta sona erecek sağlıkta acil durumun 31 Mayıs'a kadar uzatılması kararı alındı.

Ekvador'da Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, yakınları ve bazı devlet görevlilerine aşı yaptırdığına ilişkin eleştiriler nedeniyle görevi bıraktı.