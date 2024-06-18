28 yaşındaki motosiklet sürücüsünden acı haber!

Bursa'daki kaza, saat 16.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Makine mühendisi Tuncay Erdil, motosikleti ile Yeniköy’den ilçe merkezi istikametine doğru ilerlerken, bilinmeyen bir nedenden dolayı motosikletin kontrolünü kaybetti.

Savrulan motosiklet takla atarak şarampole devrildi. Kazada mühendis Tuncay Erdil, ağır yaralanırken, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdil, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tuncay Erdil, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.