29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos tatil olarak sayılıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı yarın yani Cuma günü idrak edilecek. Resmi tatil olarak sayılan Zafer Bayramı nedeniyle kamu kuruluşları Cuma günü kapalı olacak. Ancak 30 Ağustos'un tatil olması nedeniyle vatandaşlar, 29 Ağustos yani bugünün de yarım gün tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün tatil mi? İşte, detaylar....
30 Ağustos Zafer Bayramı, bu sene Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak sayılan Zafer Bayramı için vatandaşlar, bu kez de 29 Ağustos günü için araştırma yapıyor. 29 Ağustos'un tatil ya da yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün tatil mi? İşte, detaylar....
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Cuma günü okullar ve kamu kuruluşları kapalı olacak.
29 AĞUSTOS YARIM GÜN TATİL Mİ?
29 Ağustos resmi tatil sayılmıyor. Buna göre; 29 Ağustos tarihinde çalışanlar normal mesailerine devam edecek.