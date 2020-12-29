Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.162.775'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 20.135 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

29 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklanıyor...

28 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 2 oldu, 253 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, vefat sayısı 19 bin 624, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 81 milyon 145 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 771 bin 982 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 81 milyon 145 bin 397’ye çıkarken, virüs saptanan 57 milyon 294 bin 192 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 19 milyon 573 bin 847 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 341 bin 138 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 208 bin 725),Brezilya (7 milyon 484 bin 285),Rusya (3 milyon 50 bin 248),Fransa (2 milyon 559 bin 686),İngiltere (2 milyon 288 bin 345),Türkiye (2 milyon 147 bin 578),İtalya (2 milyon 47 bin 696),İspanya (1 milyon 869 bin 610),Almanya (1 milyon 655 bin 322),Kolombiya (1 milyon 594 bin 497),Arjantin (1 milyon 583 bin 297),Meksika (1 milyon 383 bin 434),Polonya (1 milyon 257 bin 799) ve İran (1 milyon 200 bin 465),Ukrayna (1 milyon 25 bin 989) ve Peru (1 milyon 7 bin 657)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (191 bin 146),Hindistan (147 bin 940),Meksika (122 bin 426),İtalya (71 bin 925),İngiltere (70 bin 752),Fransa (62 bin 746),Rusya (54 bin 778),İran (54 bin 693),İspanya (49 bin 824),Arjantin (42 bin 650),Kolombiya (42 bin 171),Peru (37 bin 474),Almanya (30 bin 502),Polonya (27 bin 118),Güney Afrika (26 bin 735),Endonezya (21 bin 237),Türkiye (19 bin 878),Belçika (19 bin 200),Ukrayna (17 bin 774),Şili (16 bin 443),Romanya (15 bin 230),Kanada (14 bin 963),Ekvador (13 bin 992),Irak (12 bin 780),Çekya (11 bin 44) ve Hollanda (10 bin 998).