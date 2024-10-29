29 Ekim 1923'te ne oldu, Cumhuriyet nasıl ve ne zaman ilan edildi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihçesi
Bu sene 101. yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen önemli bir tarihtir. 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından ilan edilen Cumhuriyet, halkın egemenliğini ve demokrasi anlayışını pekiştiren bir dönüm noktasıdır. Peki, 29 Ekim'de Cumhuriyet nasıl ilan edildi? 29 Ekim'in Türk tarihindeki önemi nedir? İşte, detaylar...
Giriş: 29.10.2024 - 08:58 Güncelleme: 29.10.2024 - 08:58
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29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutladığımız Cumhuriyet Bayramı’dır. 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin egemenliğini, bağımsızlığını ve çağdaşlaşma hedefini simgeler. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen bu devrim, ulusun kendi kendini yönetme iradesinin bir ifadesidir. Peki, 29 Ekim'de Cumhuriyet nasıl ilan edildi? 29 Ekim'in Türk tarihindeki önemi nedir? İşte, detaylar...
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Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla yakılan bağımsızlık meşalesi, Türk milletinin verdiği büyük mücadele sayesinde halen yanmaya devam ediyor.
Yeni Türk devletinin varlığı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile tescillendi.
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