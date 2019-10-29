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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı. Devlet erkanı, Aslanlı Yoldan yürüyerek Ata'nın huzuruna çıktı

29 Ekim

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar ve muhalefet partileri liderleri törene katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. 

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 

Bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ncı yıldönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatı alinizi ve can veren şehitlerimizi yad ediyor ve gazilerimizi anıyoruz. 

Türkiye'ye yönelik başlayan terör saldırılarına karşı direniş ruhuyla yurtiçinde ve yurtdışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridoruna karşı kararlılığımızı gösterdik."

VATANDAŞLARA AÇILDI

Devlet erkanının Anıtkabir'deki resmi töreninin ardından, Anıtkabir vatandaşların ziyaretlerine açıldı. 

Ata'nın huzuruna çıkan vatandaşlar, mozoleye karanfil bıraktı.

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