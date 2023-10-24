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        Haberler Gündem Hava Durumu 29 Ekim hava durumu | 100. yıl törenlerinde hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir'de nasıl olacak? 29 Ekim'de hava nasıl olacak?

        Cumhuriyet'in 100. yılında 4 kentte sağanak alarmı!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim Pazar günü yurt genelinde sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Dört kentimizde; Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir'de ise sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte tarihi günde illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 25.10.2023 - 07:17
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        Cumhuriyet'in 100. yılında 4 kentte sağanak alarmı!
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        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Cumhuriyet'in ilanının 100. yılında, 29 Ekim Pazar günü yurdumuzun büyük bölümünde açık ve mevsim normallerinin biraz üzerinde bir hava bekleniyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        4 KENTTE SAĞANAK BEKLENİYOR

        Trakya'nın kuzeyi, Batı Marmara ve Ege'de ise 4 kentte sağanak yağış beklendiği, Meteoroloji'nin hava tahmini haritasına yansıdı. Buna göre İzmir, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'nde sağanak bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Yurt genelinde illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 24, Az bulutlu açık.

        İSTANBUL: 22, Az bulutlu açık.

        İZMİR: 26, Parçalı bulutlu, yağışlı.

        KOCAELİ: 26, Az bulutlu açık.

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        BURSA: 25, Az bulutlu açık.

        ÇANAKKALE: 24, Parçalı bulutlu yağışlı.

        EDİRNE: 26, Parçalı bulutlu yağışlı.

        KIRKLARELİ: 24, Parçalı bulutlu yağışlı.

        MUĞLA: 25, Az bulutlu açık.

        ANTALYA: 26, Az bulutlu.

        MERSİN: 30, Az bulutlu açık.

        HATAY: 31, Az bulutlu açık.

        KONYA: 24, Az bulutlu açık.

        SİVAS: 23, Az bulutlu açık.

        KAYSERİ: 25, Az bulutlu açık.

        SAMSUN: 23, Az bulutlu açık.

        TRABZON: 22, Az bulutlu açık.

        KARS: 18, Az bulutlu açık.

        ARDAHAN: 18, Az bulutlu açık.

        ERZURUM: 18, Az bulutlu açık.

        VAN: 18, Az bulutlu açık.

        DİYARBAKIR: 28, Az bulutlu açık.

        ŞANLIURFA: 30, Az bulutlu açık.

        GAZİANTEP: 29, Az bulutlu açık.

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