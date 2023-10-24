Cumhuriyet'in 100. yılında 4 kentte sağanak alarmı!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim Pazar günü yurt genelinde sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Dört kentimizde; Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir'de ise sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte tarihi günde illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Cumhuriyet'in ilanının 100. yılında, 29 Ekim Pazar günü yurdumuzun büyük bölümünde açık ve mevsim normallerinin biraz üzerinde bir hava bekleniyor.
4 KENTTE SAĞANAK BEKLENİYOR
Trakya'nın kuzeyi, Batı Marmara ve Ege'de ise 4 kentte sağanak yağış beklendiği, Meteoroloji'nin hava tahmini haritasına yansıdı. Buna göre İzmir, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'nde sağanak bekleniyor..png
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yurt genelinde illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 24, Az bulutlu açık.
İSTANBUL: 22, Az bulutlu açık.
İZMİR: 26, Parçalı bulutlu, yağışlı.
KOCAELİ: 26, Az bulutlu açık.
BURSA: 25, Az bulutlu açık.
ÇANAKKALE: 24, Parçalı bulutlu yağışlı.
EDİRNE: 26, Parçalı bulutlu yağışlı.
KIRKLARELİ: 24, Parçalı bulutlu yağışlı.
MUĞLA: 25, Az bulutlu açık.
ANTALYA: 26, Az bulutlu.
MERSİN: 30, Az bulutlu açık.
HATAY: 31, Az bulutlu açık.
KONYA: 24, Az bulutlu açık.
SİVAS: 23, Az bulutlu açık.
KAYSERİ: 25, Az bulutlu açık.
SAMSUN: 23, Az bulutlu açık.
TRABZON: 22, Az bulutlu açık.
KARS: 18, Az bulutlu açık.
ARDAHAN: 18, Az bulutlu açık.
ERZURUM: 18, Az bulutlu açık.
VAN: 18, Az bulutlu açık.
DİYARBAKIR: 28, Az bulutlu açık.
ŞANLIURFA: 30, Az bulutlu açık.
GAZİANTEP: 29, Az bulutlu açık.