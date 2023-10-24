29 Ekim hava durumu | 100. yıl törenlerinde hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir'de nasıl olacak? 29 Ekim'de hava nasıl olacak?

29 Ekim hava durumu | 100. yıl törenlerinde hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir'de nasıl olacak? 29 Ekim'de hava nasıl olacak?

Cumhuriyet'in 100. yılında 4 kentte sağanak alarmı! Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim Pazar günü yurt genelinde sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Dört kentimizde; Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir'de ise sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte tarihi günde illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Habertürk Giriş: 24.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 25.10.2023 - 07:17 facebook

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