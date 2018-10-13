Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?" sorusu tüm vatandaşların araştırma konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geleceği ise ayrı bir merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim, 2018 yılında hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? İşte cevabı...

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2018 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın pazartesi gününe denk geliyor olması, çalışanların aklında "29 Ekim resmi tatil mi?" sorusunu uyandırıyor. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sorusunun cevabı...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

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