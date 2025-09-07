29 Ekim tatil mi? 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?
Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyetinin 101. yılı görkemli bir şekilde kutlandı. 2025 yılında tatil planları yapan vatandaşlar ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti temellerini attığı bir asrı geride bıraktık. Her sene olduğu gibi bu yılda vatandaşlar 29 Ekim'de Cumhuriyet tarihini kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda çalışanlar ve öğrenciler bu özel günün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
Dolayısıyla 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ TATİL TAM GÜN MÜ?
Yukarda da belirtildiği gibi 2429 sayılı kanunda 28 Ekim 13.00'ten itibaren yarım gün olarak tatil kabul ediliyor.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.