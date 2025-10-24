29 Ekim’de bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 24.10.2025 - 00:52 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Fotoğraf: AA, temsilidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ