Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 29 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMASIRALI TAM LİSTE - 29 HAZİRAN 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 29 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları şöyle:

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

329593

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

588654

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

017175 045249 065618 077883 115491 171156

173896 186924 197608 329302 380540 392668

394010 406324 427919 479368 524087 536567

553258 561361

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

006026 007958 028934 048263 048518 071952

079843 099661 103321 107900 116212 140867

168851 204872 225648 226539 230973 232430

241946 248918 286524 318064 319754 319850

326060 326788 328401 339083 345917 357449

360783 371302 373529 383527 399184 401788

427763 435304 443166 496855 527206 527988

533136 534161 540593 551583 552412 554558

574569 587245

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

04114 09002 13652 17592 17834 20631

22724 25928 29652 30868 30925 38100

39117 44519 46203 46973 47862 48094

52593 55958 57578 58230 60562 62723

64219 65164 79376 81399 85755 86295

86816 89367 89525 89548 90996 92852

94096 94302 95957 96469

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0110 0689 1553 1556 1676 2605

3331 3596 3745 4187 4320 4456

4777 5053 5339 5431 5961 6390

6553 6596 6811 6902 7659 7782

7870 8075 8112 8389 8755 9802

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

028 100 101 169 219 273

279 313 368 406 465 491

511 521 611 668 847 852

901 920

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

08 20 23 30 54 64

74

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

0 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

029593 129593 229593 309593 319593 320593

321593 322593 323593 324593 325593 326593

327593 328593 329093 329193 329293 329393

329493 329503 329513 329523 329533 329543

329553 329563 329573 329583 329590 329591

329592 329594 329595 329596 329597 329598

329599 329693 329793 329893 329993 339593

349593 359593 369593 379593 389593 399593

429593 529593