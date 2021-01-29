İşçi taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.457.118'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 25.605 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

29 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

28 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

28 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı.

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan mutasyonunun görüldüğü vaka sayısı günlük 2 bine yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1239 artarak 103 bin 126'ya yükseldi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bir doktorun koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde yer açmak 2 hastasının öldürdüğü iddia edildi.