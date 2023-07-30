29 Temmuz reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması MasterChef ve Güldür Güldür Show

29 Temmuz reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması MasterChef ve Güldür Güldür Show

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29 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle MasterChef ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

29 Temmuz güncel reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.