Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon 29 Temmuz reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması MasterChef ve Güldür Güldür Show

        29 Temmuz reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 29 Temmuz Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güldür Güldür Show ve MasterChef gibi yapımlar reyting sıralamasında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 29 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle MasterChef ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        29 Temmuz güncel reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        2

        29 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        29 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü anlar kamerada
        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü anlar kamerada
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Suda aşk
        Suda aşk