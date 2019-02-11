7 | 9

Eskiden cenaze gibi evde oturuyordum 292 kilo adam ne yapabilir ki, şimdi çok şükür kendi ihtiyaçlarımı görüyorum ve kimseye muhtaç değilim. Şu ana kadar 152 kilo verdim, 1 ameliyatım daha var yani 100 kiloya kadar düşeceğim inşallah.