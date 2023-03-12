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Haberler Gündem 3. Sayfa 3 ay sonra cansız bedeni bulundu!
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3 aydır aranan gencin cansız bedeni inşaatta bulundu!

Bursa'dan İstanbul'a yakınlarının yanına gelen 28 yaşındaki Yusuf Ferhat Avcı, 3 ay önce kayboldu. Bursa ve İstanbul polisinin aradığı Avcı'nın cansız bedeni bir inşaatta bulundu. Gencin cep telefonunun satıldığı tespit edilen soruşturmada Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı

3 ay sonra cansız bedeni bulundu!
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Bursa'da yaşayan bipolar hastası 28 yaşındaki Yusuf Ferhat Avcı, 3 ay önce ziyaret için geldiği İstanbul’da kayıplara karıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre aile Bursa'da kayıp başvurusunda bulundu. Ardından Avcı'nın en son İstanbul'a geldiği tespit edilmesi üzerine İstanbul'da da soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ İNŞAATTA BULUNDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Avcı'nın cep telefonu kayıtlarına bakıldı. En son Küçükçekmece bölgesinde olduğu tespit edilen Avcı'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Bir ihbar üzerine Küçükçekmece'de bir inşaata bakıldı. Ardından Avcı'nın yakınları da inşaatın 3-4 katın altında biriken suda arama yaptı. Yapılan aramada bir erkek cansız bedeni bulundu. Bulunan cansız bedenin 3 ay önce kayıp olan Yusuf Ferhat Avcı olduğu belirlendi.

CEP TELEFONU SATILMIŞ

Bursa ve İstanbul polisi tarafından kayıp olarak aranan Avcı'nın cesedi incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılığın talimatı üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği'ne verildi. Yapılan çalışmalarda, Avcı'nın cep telefonu satıldığı belirlendi. Polis, Avcı'nın cep telefonunu satan kişileri tespit etmek için harekete geçti.

Olayın bir cinayet mi yoksa bir kaza sonucu mu gerçekleştiği yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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