Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.058,20 %0,40
        DOLAR 28,9124 %-0,02
        EURO 31,4413 %-0,10
        ALTIN 1.923,64 %-0,02
        FAİZ 38,83 %-2,61
        GÜMÜŞ GRAM 23,42 %-1,11
        BITCOIN 41.682,00 %4,92
        GBP/TRY 36,6495 %-0,26
        EUR/USD 1,0866 %-0,12
        BRENT 78,50 %-0,48
        ÇEYREK ALTIN 3.145,14 %-0,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 3 ayda 572 milyon dolarlık fındık ihracatı - İş-Yaşam Haberleri

        3 ayda 572 milyon dolarlık fındık ihracatı

        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun üç aylık döneminde 572 milyon doları aşkın gelir sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:25 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ayda 572 milyon dolarlık ihracat
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun, geride kalan üç aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Yurt dışına 1 Eylül-30 Kasım tarihlerinde 572 milyon 881 bin 387 dolar karşılığında 83 bin 650 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde ise 95 bin 474 ton fındık ihraç edilerek 536 milyon 339 bin 147 dolar kazanıldığı aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?