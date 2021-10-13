5 ülkeden 245 film 0:00 / 0:00

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Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi tarafından desteklenen 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 5 ülkeden 245 film için başvuru yapıldı. Festivalde 245 film finale kalacak.

Türkiye... 135

İran... 97

Azerbaycan... 4

Afganistan... 3

Kazakistan... 6

3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Mehmet Aslantuğ'un başkanlığını yapacağı ana jürisi şu isimlerden oluştu;

Jale Atabey (Yönetmen)

Ruhi Sarı (Oyuncu)

Vuslat Saracoğlu (Yönetmen)

Nejat Birecik (Oyuncu)

Mehmet Ali Karga (TV yöneticisi)

Tuba Ünsal (Oyuncu)

Abdurrahman Çelik (Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü)

Prof. Dr. İbrahim Çapak (Bingöl Üniversitesi Rektörü)

Tuba Ünsal

3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde aynı zamanda Alper Erze'nin başkanlığında Aydın Orak, Süha Bacanakgil, Dr. Funda Masdar Kara ve Sefa Zengin'in jürisini oluşturduğu Bingöl temalı senaryo yarışması da düzenlenecek. 5 finalist senaryonun seçileceği yarışmaya 45 başvuru yapıldı.

Açılışı Zakkum'un konseriyle gerçekleştirilecek olan 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, 21 Ekim'deki ödül töreninden sonra 22 Ekim'de sona erecek.