Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Süper Lig 2019/2020 sezonu, 3 Büyükler'in lige ambargo koyduğu dönem geride mi kalıyor sorusunu akıllara getiriyor. Türk futbolunun lokomotifleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 13 haftası geride kalan ligde olağandışı başarısız bir görüntü çiziyor. Milyarlarca lira borcu bulunan 3 kulüp, puan tablosunda da eski günlerinden uzak...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 13 hafta sonunda toplamda 66 (24,20,22) puana ulaşabildi. 3 puanlı sisteme geçilen 1988/1989 sezonundan bugüne kadar baktığımızda 13. haftalar sonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplamda 70 puanın altında kaldığı sadece 4 sezon bulunuyor.

2018/2019 | 4 sezondan en kötüsü. Fenerbahçe'nin inanılmaz kötü bir başlangıçla sadece 13 puan toplayabildiği dönem, Beşiktaş 21, Galatasaray 24 puan elde ederken 3 takımın toplam puanı 58'de kaldı.

Sezon sonunda Galatasaray 69 puanla zirvede bitirdi; Beşiktaş 3, Fenerbahçe ise 6. sırada ligi tamamladı. Galatasaray'ın 69 puanlı şampiyonluğunun, lig tarihinde en az puanla ulaşılan şampiyonluk olduğunun altını çizelim.

2010/2011 | İçinde bulunduğumuz sezona benzer bir performans. Beşiktaş 21, Galatasaray 17, Fenerbahçe ise 24 puana ulaşırken toplamı sadece 62.

Sezonun 2. bölümünde 17'de 16 gibi muhteşem bir seri yakalayan Fenerbahçe, 82 puanla zafere ulaştı. Beşiktaş 5, Galatasaray 8. olarak sezonu noktaladı.

2006/2007 | Beşiktaş ile Galatasaray 21, Fenerbahçe 27 puan kazandı. Toplam 69'da kaldılar. Sezon sonunda Fenerbahçe 70, Beşiktaş 61, Galatasaray 56 puanla ilk 3 sırayı aldı. Galatasaray'ın 69 puanlı şampiyonluğuna kadar en düşük puanlı şampiyonluk 70 ile Fenerbahçe'nin olmuştu.

AVRUPA'DA BAŞARI YOK

3 Büyükler'den Fenerbahçe, geçen sezon 6. olduğu için Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanamazken Galatasaray ile Beşiktaş korkunç sonuçlar aldı. Bir dönem Avrupa Fatihi olarak anılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç geride kalırken sadece 1 gol atabildi ve 2 beraberlik 2 puan toplayabildi. Son maçlarda mucize olmazsa yeni yılı göremeden Avrupa'ya veda edecekler.

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava'nın bulunduğu grupta 5 maçta sadece 3 puan alabildi. Gruptan çıkamayacakları kesinleşti, son karşılaşmayı formalite için oynayacaklar.

Bu kötü sonuçlar, ülkemizin UEFA'daki puanını da düşürürken yakın dönemde Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan katılan takımımız kalmayabilir.

MİLLİ TAKIM'DA DURUM TAM TERSİ

Türk futbolunun lokomotifleri ekonomik ve sportif olarak çöküşe geçerken Milli Takımımız tam tersi bir performans sergiliyor. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden elimizi kolumuzu sallayarak çıkarken EURO 2020'ye iddialı bir şekilde gidiyoruz. Genç oyunculardan kurulu ekibimizden birçok oyuncu Avrupa'da top koştururken dev takımlara göz kırpıyorlar.

A Milli Takımımızın kadrosuna bakınca 3 Büyükler'in yetiştirdiği neredeyse hiçbir futbolcuyu göremiyoruz. Geçmiş dönemde alıştığımız Milli Takım'ın iskeletini oluşturan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok uzaklarda.

KISIR TARTIŞMALARI BIRAKIN, SAHAYA BAKIN

Türk futbolunun bu 3 asırlık çınarı; yıllardır hiçbir sonuca varmayan, sezon boyunca tartışılıp sezon sonunda rafa kaldırılan hakem tartışmalarıyla, taraftarları rakiplerine karşı kışkırtan anlayışla, suçu sürekli saha dışında arayan ağızla, yanlış harcamalarla buralara kadar geldi.

Genç yeteneklere önem vermeyen, neye yarayacağı belli olmayan yüzeysel yabancı sınırı tartışmalarıyla bir yere varılamadığı ortada. Ligin geri kalan bölümünde 3 Büyükler'den biri yine çıkışa geçip yine şampiyonluğa ulaşabilir. Ancak bu gidişatın uzun sürmeyeceği belli. Akıllı yatırımlar yapan, kendi evlerinde kolay kolay maç kaybetmeyen Anadolu kulüplerinin şampiyonluğa ciddi aday olduğu günler yakında.