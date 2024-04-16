3 çocuk babası alevlerin arasında kaldı!
İzmir'de, tek katlı evde çıkan yangında 3 çocuk babası, 43 yaşındaki Muhsin Ülker hayatını kaybetti. Ülker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı
İzmir'de yürekleri yakan olay, Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'ndeki tek katlı evde, saat 07.00 sıralarında meydana geldi.
ALEVLER TÜM EVİ KAPLADI
DHA'da yer alan habere göre alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ
1 saatlik müdahale ile alevler söndürülürken, evde bulunan Muhsin Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.