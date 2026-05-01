Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        3 dakikada 474 gram acı biber yedi | Son dakika haberleri

        3 dakikada 474 gram acı biber yedi

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 27. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya katılanlar, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 20:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarışma öncesinde 3ü kadın 39 katılımcıya, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran dağıtıldı. Jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan biberler, yarışmacılara verildi. 3 dakikada en fazla acı biber yemeye çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı.

        Yarışmaya katılan bazı yarışmacıların acı nedeniyle gözleri yaşardı. Yarışmada üç dakikada 474 gram acı biber yiyen ve geçen yılın da birincisi olan Celal Demir birinci olurken, 370 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ikinci, 286 gram acı biber yiyen Mehmet Yılmaz ise üçüncü oldu.

        Yarışmada kadınlar arasında 146 gram acı biberi yiyen Nazime Saltık birinci oldu.

        REKLAM

        Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı, Tarım ve Seracılık Festivaliyle özdeşleşen acı biber yeme yarışmasına her geçen yıl ilginin artmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        GEÇEN YIL DA BİRİNCİ OLMUŞTU

        Yarışmada birinci olan Celal Demir ise kendisinin her yıl yarışmaya katıldığını ve geçen yılki yarışmada da birinci olduğunu hatırlattı.

        Acı yemeyi çok sevdiğini ifade eden Demir, "Acı biber yeme yarışmasını iple çekiyorum ve her yıl bu yarışmaya katılıyorum. Bu yıl da birinci olarak iki yıl üst üste birinci oldum. Bu yarışmayı düzenleyen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Kadın yarışmacılar arasında en fazla acı biberi yiyerek birinci olan Nazime Saltık da kendisinin de acıyı çok sevdiğini ve yemeklerde mutlaka acı tükettiğini ifade etti.

        Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı ve protokol üyeleri tarafından madalya ve altın ödülleri verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

