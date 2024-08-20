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        Haberler Gündem Güncel 3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da can pazarı! 3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü

        Kastamonu Tosya'ya bağlı Bürnük köyünde çıkan yangında facia yaşandı. Olayda 3 ev küle dönerken 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:53
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında hayatını kaybeden gencin cenazesine ulaşıldı.

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        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Bürnük köyünde, Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı.

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        Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Kontrol altına alınan yangında üç ev tamamen yandı.

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        Yangında, Sivrioğlu'nun torunu 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun evde olabileceğinin belirtilmesi üzerine, evin enkazında AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

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        Çalışmalarda, gencin cenazesine ulaşıldı.

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        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bürnük köyümüzde, 06.17 sıralarında çıkan yangına Tosya Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilerek, yangın söndürüldü. Yangında, maalesef 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının başladığı evde bulunan 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu adlı vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Devletimiz, bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında yer alarak ihtiyaçlarını temin edecektir. Tekrardan başımız sağ olsun." şeklinde konuştu.

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        #son dakika
        #kastamonu
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