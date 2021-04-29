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3 günde 1.2 milyon kişi seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “tam kapanma” öncesinde vatandaşların otogarlara akın etmesi nedeniyle gündeme gelen otobüs bilet fiyatlarında “fahiş” artış iddialarını yakın markaja aldı. Son 3 günde, 1.2 milyon kişi yurt genelinde seyahat etti. Daha önce günlük 150-200 bin aralığında seyrediyordu.

3 günde 1.2 milyon kişi seyahat etti

Kaynaklar, otobüs firmalarının yılda iki kez bilet fiyatlarıyla ilgili artış talepleri olduğunu belirterek, “Firmaların, bu kapsamda onaylanan ya da öngörülen sınır değerlerin veya tutarların üzerinde bilet satmasına kesin olarak izin verilmeyecek. Yeni bir artış ya da hazırlık da gündemde yok. Buna uymayan firmalar cezalandırılacak” dedi. Kaynaklar, yolcuların da bu konuda duyarlı olmasının önemli olduğunu kaydederek, vatandaşın bilet fiyatıyla ilgili şikayetlerinin titizlikle takip edilip, sonuçlandırıldığını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, firmaların kış mevsiminde yüzde 30’a kadar bilette indirim yaptığını anımsatarak, “Bu dönemde indirimler kaldırıldı. Firmalar, Ulaştırma Bakanlığı’nca onaylanan sınır değerler içinde bilet satıyor” dedi.

Yıldırım, otobüs firmalarının salgın nedeniyle yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıdığını ifade ederek, “Firmaların, bu nedenle otobüs bilet fiyatlarının artışı konusunda talebi var. Bu da ilgili ve yetkili mercilere iletildi” dedi.

1.2 MİLYON YOLCU

Yıldırım, kapanma kararının açıklamasının ardından son 3 günde, 1.2 milyon kişinin yurt genelinde seyahat ettiğini kaydetti; daha önce günlük yolcu sayısının 150 bin-200 bin aralığında olduğunu vurguladı. Vatandaşların, ağırlıklı olarak Bodrum, Marmaris, Ayvalık, Antalya gibi sahildeki il ve ilçelere yolculuk yaptığını kaydeden Yıldırım, bir bölümünün de memleketlerine gittiğini söyledi.

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