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        Haberler Yaşam 3 günde yapıyor, görenler tarihi eser sanıyor

        3 günde yapıyor, görenler tarihi eser sanıyor

        Ordu'da taş oyma sanatı ile uğraşan 56 yaşındaki Celal Kaya, 3-5 günde yaptığı heykellerin bazen tarihi eser sanıldığını belirterek, "Bu heykelleri evimin bahçesinde sergiliyorum ve görmek için insanlar buraya geliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:37 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:37
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        3 günde yapıyor, görenler tarihi eser sanıyor
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        Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Celal Kaya, dedesinden ve babasından öğrendiği taş oymacılığı sanatını 20 yıldır devam ettiriyor.

        Hiçbir elektronik alet kullanmadan, tamamen el işçiliği ile eski yöntemlere bağlı kalarak heykeller yaptığını vurgulayan Kaya, “Bu sanata 2005 yılında stres atmak için başladım. Yaptığım heykellerin hepsini tamamen kendi hayal gücüm ile ortaya çıkarıyorum” diye konuştu.

        Heykelleri bir resme veya görsele bakmadan tamamen doğaçlama yaptığını aktaran Kaya, “Şu an 30’a yakın eserim var ve bunları evimin bahçesinde sergiliyorum. Bir heykeli ortalama 3 ile 5 gün arasında yapıyorum. Heykelin boyutuna göre bu süre bazen 10-15 gün de olabiliyor” açıklamasını yaptı.

        Taşları bahçesinden çıkardığını ekleyen Kaya şöyle devam etti:

        “Genellikle kireçli beyaz taş ve siyah bazalt olarak topraktan çıkarıyorum. Bu taşların üzerinde işlemler yaparak, oluşturduğum eserleri bahçedeki diğer heykellerin yanına koyuyorum.”

        Bahçesini açık hava müzesine dönüştüren Kaya, “Bahçem insanların gezip görebileceği, fikir alabileceği bir konumda. Bu sanatı öğrenmek isteyenlere her zaman yardımcı olmak isterim. Bu yaptığım heykelleri satmayı düşünmüyorum. Çünkü bunlar benimle birlikte bahçemde özdeşti ve hepsi bir parçam oldu. Hiçbirinden ayrı kalmak istemiyorum. Sağlığım el verdikçe heykel yapmaya hayatımın sonuna kadar devam edeceğim” dedi.

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        #Celal Kaya
        #ordu
        #taş oymacılığı
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