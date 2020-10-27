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HaberlerGündem3. Sayfa3 gündür kayıp yaşlı adam, boş arazide bulundu
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3 gündür kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde boş arazide erkek cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin 3 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Kani Şıklangöz'e ait olduğu belirlendi

3 gündür kayıp yaşlı adam, boş arazide bulundu
İHA

İzmir'in Buca ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Kani Şıklangöz'e (70),boş arazide ölü olarak bulundu.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Adatepe Mahallesi BEGOS (Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi) yakınlarındaki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, boş arazide hareketsiz yatan bir erkek gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede de cansız bedenin Kani Şıklangöz'e (70) ait olduğu tespit edildi. Şıklangöz'ün 3 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Kani Şıklangöz'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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