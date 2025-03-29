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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 gündür kurtarılmayı bekliyorlar | Son dakika haberleri

        3 gündür mahsur kaldıkları kayalıktan kurtarılmayı bekliyorlar

        Siirt'in Tillo ilçesi kırsalında mahsur kalan 7 keçi 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:27
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        3 gündür kurtarılmayı bekliyorlar
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        Siirt'te kayalıkta mahsur kalan keçiler, 3 gündür kurtarılmayı bekliyor.

        İHA'nın haberine göre, Tillo ilçesinin Hatrant köyü Botan kanyonunda 7 keçi, 3 gün önce kayalıklarda mahsur kaldı. Köylüler, keçilerin dağ yamacında mahsur kaldığını belirterek, hayvanların kurtarılması için mücadele ettiklerini ifade etti.

        Hayvanların sahibi İsmet Beydoğan, keçilerin kurtarılmazsa açlıktan öleceklerini belirtti. Mahsur kalan keçiler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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