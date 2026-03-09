Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 3 ilde 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor | Son dakika haberleri

        Van, Bitlis ve Muş'ta 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ilde 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 28 mahalle ve 31 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 59 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 2 gün önce etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerinin sürdüğünü ve günlük yaşamı etkilediğini söyledi.

        Kar nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtkan, olası acil durumlara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı. Bazı binaların çatılarında da buz sarkıtları meydana geldi.

        Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 46 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade etti.

        Öte yandan, İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, dün kar nedeniyle kapanan 97 yerleşim yerinin yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı. Ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor

        ABD ve İsrail'in dün gece, İran'ın başkenti Tahran'da hedef aldığı Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor

        #kar yağışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!