3 ilde daha okullara deprem tatili!

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edildi. İstanbul'un ardından 3 ilde daha okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

İstanbul'da okullar 2 gün tatil Haberi Görüntüle

KOCAELİ

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli’de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. 24 Nisan 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (uygulamalı sürüş eğitimleri hariç) ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim Kurumları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.

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Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 bir gün idari izinli sayılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle" ifadelerine yer verildi.

TEKİRDAĞ Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'da ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime bugün ara verildi. Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır” denildi. YALOVA Yalova Valisi Hülya Kaya, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova'da da hissedildiğini hatırlattı. İlde yapılan incelemelerde okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirten Kaya, şu ifadelere yer verdi: