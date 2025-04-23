İstanbul'da okullar 2 gün tatil

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır.."

ÜNİVERSİTELER DE TATİL EDİLDİ

YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasında bulundu.

BAKAN TEKİN'DEN HABERTÜRK'E AÇIKLAMALAR

Habertürk TV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür kriz anlarında kamu otoriteleri birbiriyle entegre çalışmalı. İçişleri Bakanımız AFAD'la yaptığı toplantıda içinde bulunduğumuz psikolojik ortam sebebiyle vatandaşlarımızın okulları ve okul bahçelerini kullanmak isteyebileceğini, bu yüzden okulların tatil edilmesinin uygun olacağını belirtince biz de değerlendirdik. Tedbir amaçlı değil İçişleri Bakanlığı'nın ve AFAD'ın çalışmalarına destek olmak açısından perşembe ve cuma günü okullarımızın tatil edilmesine karar verdik" dedi.