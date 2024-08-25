3 kent için önemli uyarı! Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor.

Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. REKLAM İstanbul Parçalı Bulutlu 31° Ankara Güneşli 29° İzmir Güneşli 36° Antalya Kısmen Güneşli 36° Trabzon Sağanak Yağış 28° Bursa Kısmen Güneşli 30° Adana Sağanak Yağış 35° Diyarbakır Güneşli 37° Gaziantep Güneşli 33° Ağrı Güneşli 29°