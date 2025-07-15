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        Haberler Gündem 3 kişi ağacın altında kaldı

        3 kişi ağacın altında kaldı

        Beşiktaş'ta gövdesinde kısmi çürüme olan ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 20:19 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:27
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        3 kişi ağacın altında kaldı
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        İstanbul Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen 3 kişi ağacın altında kaldı. Olay, saat 17.15 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gövdesinde çürüme olan ağacın bir kısmı rüzgarın etkisiyle devrildi.

        O sırada kaldırımda yürüyen Yunus Emre Kılıç (22), Ege Yiğit Dehan (23) ve Okan Candan (23) ağacında altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola devrilen ağaç parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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