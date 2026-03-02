Meteoroloji duyurdu: 3 Mart Salı güncel hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 3 Mart Salı hava nasıl? İşte 3 Mart Salı Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Peki, 3 Mart Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul il il hava durumu tahmin raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR 7°C, 18°C
Az bulutlu.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu.