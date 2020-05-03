3 Mayıs Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 126.045'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.397 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 3 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak. "

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca, 3 Mayıs 2020 tarihli koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 24 bin 1 olurken, vaka sayısı bin 670 oldu. Bugünkü vefat sayısı 61 olurken, toplam can kaybı 3 bin 397 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı 4 bin 892 oldu.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 402 bin 159'a yükseldi. Küresel pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı ise 239 bin 622'ye çıktı.