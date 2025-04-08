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        3 saatlik mesafede iki farklı görüntü

        Karadeniz'de dikkat çeken iki ayrı görüntü ortaya çıktı. Bayburt'taki Kop Dağı'na çıkanlar kayak yaparken, 3 saatlik mesafede olan Doğu Karadeniz'de vatandaşların sahilde piknik yaptığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:13
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        3 saatlik mesafede iki ayrı görüntü
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        Doğu Karadeniz'in sahil kentlerinde bahar havası görülürken, nisanda yağan karla beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yaylalarda ise kayak heyecanı yaşanıyor.

        DHA'nın haberine göre sahil kesiminde güzel havaya fırsat bilen vatandaşlar piknik, yürüyüş ve spor yapıyor, Bayburt’ta Kop Dağı’na çıkanlar ise kayıyor.

        Küresel iklim değişikliği ve kuraklığın etkileriyle yağış rejimi değişen Doğu Karadeniz’de sahil bölümündeki kentlerde bahar havası görülürken, nisan ayında yağan karla beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki tesislerde ise kayak yapılıyor. Vatandaşlar sahil kesiminde piknik, yürüyüş ve spor yaparak güzel havanın keyfini çıkarıyor.

        Bayburt’ta deniz seviyesinden 2409 metre yüksekteki Kop Dağı’nın karla kaplı zirvesine çıkanlar ise kayak yapıyor. Yaz ve kış sporlarının aynı günde yapılabildiği bölge yerli yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

        Nisan ayında kayak yapan Emre Karapınar, “Amatör olarak yıllardır kayak yapıyorum. Ergan Dağı ile Palandöken’de de kaydım ama Kop Dağı'ndaki pistin zevkini hiçbir kayak merkezi vermedi. Ailemizle buraya geldik. Çok keyifli eğlenceli vakit geçiyoruz" dedi.

        İzmir’den kayak için bölgeye gelen Murat Yılmaz da “Daha önce Palandöken’i görmüştük. Erzurum’dan ziyade Bayburt'taki Kop Dağı'nı tavsiye etmişlerdi. Biz de geldik gördük. Palandöken’i bize hiç aratmadı. Gayet güzel bir yer" diye konuştu.

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