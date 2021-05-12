MSCI dün gece yayınladığı yarı yıl endeks gözden geçirmesinde MSCI Global Standard Endeksleri ve Global Small Cap Endeksleri kapsamındaki Türkiye endekslerine toplam 7 şirket ekledi ve 7 şirket endekslerden çıkardı

Yapılan açıklamaya göre Global Standard Endeksleri kapsamındaki MSCI Türkiye Endeksi'ne yeni bir hisse eklenmedi ve bu endeksten Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Yapı ve Kredi Bankası çıkarıldı. MSCI Global Standard Türkiye Endeksi'nde 11 hisse kaldı.

MSCI Global Small Cap Endeksleri kapsamındaki Türkiye Endeksi Endeksi'ne ise 7 hisse dahil edildi ve 4 hisse endeks dışında kaldı.

MSCI Small Cap Türkiye Endeksi'ne Aksa Enerji, Hektaş, Jantsa Jant Sanayi, Sabancı Holding, THY, Vakıfbank ve YKB eklendi. Endeks'ten Aygaz,Sasa Polyester, İzmir Demir Çelik ve Selçuk Ecza Deposu çıkarıldı.

MSCI endekslerinde yapılan değişiklikler 28 Mayıs seans kapanışından sonra yürürlüğe girecek. MSCI, bir sonraki endeks gözden geçirmesini 11 Ağustos tarihinde yapacak