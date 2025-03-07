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        Haberler Gündem Çevre 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Samsun'da 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi

        Samsun'da, Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:34 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:34
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        3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi
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        Samsun'da yasa dışı midye avcılığına yönelik Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Mart tarihlerinde 2 operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında bir süredir izlenen araçlar biri Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde, diğeri Tekkeköy ilçesi Büyüklü mevkisinde durduruldu.

        Araçlarda Samsun'dan Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi (Donax trunculus) ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 kişiye toplam 150 bin 280 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakıldı.

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